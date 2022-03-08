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الصين تُطور لقاحا يوفر حماية مزدوجة ضد كورونا والإنفلونزا

08:46 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
الصين تُطور لقاحا يوفر حماية مزدوجة ضد كورونا والإنفلونزا

فيروس كورونا

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بكين-(أ ش أ):

طور فريق من العلماء الصينيين، لقاحا أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء، قدم عدد من الباحثين من جامعة فودان في مدينة (شنغهاي) الصينية اللقاح الجديد في دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات "سارس-كوف-2 " مع ساق "هيماجلوتينين H7N9" المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي.

وأوضحت الدراسة أنه باختبار اللقاح المركب على الفئران -والمسمى أيه دي سي68-كوف/فلو- تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلا من "سارس-كوف-2" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا، والتي توفر الحماية من سارس-كوف-2 (بما في ذلك المتغيرات الناشئة) وعدوى H7N9، وفقا للدراسة.

يشار إلى أن H7N9 هي سلالة من إنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها لأول مرة أنها أصابت البشر في الصين في مارس 2013، ومن المرجح أن تسبب وباءً في الشتاء والربيع، وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.

هذا المحتوى من

Asha
الصين تُطور لقاحا حماية مزدوجة كورونا والإنفلونزا

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