التشيك تمهل دبلوماسيين روس حتى 12 مارس الجاري لمغادرة البلاد

براغ - (أ ش أ):

أعطي وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي، الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في القنصليتين الروسيتين بمدينتي برنو وكارلوفي فاري حتى 12 مارس الجاري لمغادرة جمهورية التشيك.

وقال ليبافسكي - في تصريح نقله راديو (براغ) الدولي، اليوم /الأحد/ - "إذا لم يغادروا قبل الموعد المحدد، فلن يتم الاعتراف بهم كدبلوماسيين"، مشيرا إلى أن السفارة الروسية في براغ ستقتصر على 7 دبلوماسيين، و25 عاملا إداريا.

وكانت الحكومة التشيكية قد أغلقت قنصليتي الاتحاد الروسي في المدينتين التشيكيتين، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.