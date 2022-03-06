أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

التشيك تمهل دبلوماسيين روس حتى 12 مارس الجاري لمغادرة البلاد

08:33 م الأحد 06 مارس 2022
التشيك تمهل دبلوماسيين روس حتى 12 مارس الجاري لمغادرة البلاد

علم التشيك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

براغ - (أ ش أ):

أعطي وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي، الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في القنصليتين الروسيتين بمدينتي برنو وكارلوفي فاري حتى 12 مارس الجاري لمغادرة جمهورية التشيك.

وقال ليبافسكي - في تصريح نقله راديو (براغ) الدولي، اليوم /الأحد/ - "إذا لم يغادروا قبل الموعد المحدد، فلن يتم الاعتراف بهم كدبلوماسيين"، مشيرا إلى أن السفارة الروسية في براغ ستقتصر على 7 دبلوماسيين، و25 عاملا إداريا.

وكانت الحكومة التشيكية قد أغلقت قنصليتي الاتحاد الروسي في المدينتين التشيكيتين، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
التشيك جان ليبافسكي روسيا جمهورية التشيك

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا