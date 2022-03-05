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روسيا: انتهاء وقف إطلاق النار في ماريبول وفولنوفاخا واستئناف الهجوم

07:39 م السبت 05 مارس 2022
روسيا: انتهاء وقف إطلاق النار في ماريبول وفولنوفاخا واستئناف الهجوم

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنه تم استئناف الهجمات على مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين، لينتهي رسميًا وقفًا قصيرًا لإطلاق النار من أجل السماح بالإخلاء الإنساني.

وذكرت الوزارة أنه تم استئناف القتال في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. وذكرت القوات الأوكرانية أن روسيا لم تلتزم مطلقًا بوقف إطلاق النار من الأساس.

ووافق الطرفان، بعد أكثر من أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، على وقف محدود لإطلاق النار حول المدينتين لمنح منظمات الإغاثة الإنسانية الوقت لإجلاء الأشخاص الذين يحاولون الفرار.

وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار روسيا أوكرانيا

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