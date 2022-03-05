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فنلندا تمدد خدمة القطارات إلى سان بطرسبرج في ظل مغادرة المزيد من الروس

06:47 م السبت 05 مارس 2022
فنلندا تمدد خدمة القطارات إلى سان بطرسبرج في ظل مغادرة المزيد من الروس

فنلندا تمدد خدمة القطارات إلى سان بطرسبرج في ظل مغ

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برلين - (د ب أ)

قررت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في فنلندا تعزيز خدمتها في خط هلسنكي – سان بطرسبرج، في ظل ارتفاع الطلب بسبب رغبة عدد متزايد من الروس في مغادرة البلاد.

ووصل الآلاف من الروس بالفعل إلى فنلندا عبر خط السكة الحديدية فائق السرعة "أليجرو" وحافلات تغطي الطريق البالغ طوله 400 كليومتر بين هلسنكي – سان بطرسبرج، حسبما أفادت قناة " أوليسراديو" التلفزيونية الفنلندية اليوم السبت.

ونقلت القناة عن متحدث باسم شركة "في آر جروب" للسكك الحديدية القول: "نحاول توفير عدة رحلات إضافية خلال عدة أيام الأسبوع المقبل".

وأضاف المتحدث: "أن القطارات في الاتجاه المعاكس فارغة من الناحية العملية".

ويخشى العديد من الروس الذين وصلوا، من إغلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحدود تماما وفرض الأحكام العرفية، مما سيمنح الكرملين المزيد من السلطة لتصعيد قمع المنشقين .

فنلندا روسيا القطارات السكة الحديدية

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