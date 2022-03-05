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وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان الحرب الأوكرانية

06:00 م السبت 05 مارس 2022
وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان الحرب الأوكرانية

الجيش الأوكراني

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واشنطن - (د ب أ)

تضغط الإدارة الأمريكية على الصين لتعارض توجه روسيا في حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الصيني وانج يي اليوم السبت"بشأن حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا".

وأشار بلينكن في المكالمة الهاتفية إلى أن "العالم يراقب الدول التي تدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة، وأكد أن العالم يعمل معا لمواجهة العدوان الروسي والرد عليه وضمان أن تدفع موسكو ثمنا باهظا لذلك".

وفي تصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، صوتت 141 دولة عضوا لصالح قرار يدين هجوم روسيا على أوكرانيا، بينما صوتت خمس دول ضد القرار.

وكانت الصين من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت.

كذلك تحدث منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من جانبه، مؤيدا توسط الصين في الصراع حول أوكرانيا.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "ألموندو" الأسبانية (طبعة اليوم السبت): "ليس هناك بديل، نحن (الأوروبيين) لا يمكن أن نكون وسطاء، هذا واضح ولا يمكن أن تكون الولايات المتحدة أيضا. فمن إذن؟ لابد أن تكون الصين، وأنا أثق فيها".

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