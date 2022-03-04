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البنتاجون: مساعدات أمريكية جديدة بـ350 مليون دولار لأوكرانيا

11:35 م الجمعة 04 مارس 2022
البنتاجون: مساعدات أمريكية جديدة بـ350 مليون دولار لأوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية

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وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن مساعدات جديدة بقيمة 350 مليون دولار إلى أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا رغبة لديها في تغيير النظام في روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أن الحوار غير ممكن إلا بعد القبول بكل الشروط التي وضعتها روسيا.

وكان المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، أكد أن جميع المفاعلات النووية في منشأة زابوريجيا آمنة.

وتعرضت منشأة زابوريجيا، لقصف روسي أمس، واشتعلت النيران بالمنشأة، إلا أنه تم الإعلان عن السيطرة على الحريق.

وتعد هذه الحادثة، التي تعد أول هجوم على محطة نووية في التاريخ حسب وصف الرئيس الأوكراني، إلى الأذهان قضية مفاعل تشيرنوبل التي كانت موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، والتي استولت عليها روسيا هذا العام.

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