الحكومة اليمنية تعرب عن أملها في نجاح مشاورات الرياض

صنعاء - (د ب أ)

عبرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء ، عن أملها في نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية، التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، وتقديم حزمة دعم اقتصادي عاجل.

جاء ذلك خلال لقاء معين عبدالملك، رئيس الحكومة الشرعية، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم لندركينج، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، كاثي ويستلي.

وقال عبد الملك، إن "تركيز المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي على دعم الاقتصاد الوطني وبحث آفاق السلام وغيرها من المحاور، تعطي بارقة أمل للشعب اليمني ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والإيفاء بالتزاماتها".

وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته في "نجاح هذه المشاورات والخروج برؤى وأفكار تخدم الشعب اليمني، وتقديم حزمة دعم اقتصادي عاجل من الاشقاء في دول مجلس التعاون".

وتناول اللقاء، الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام ووقف إطلاق النار، على ضوء المشاورات اليمنية وإعلان تحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية.

ونوه عبدالملك إلى حرص واشنطن على طرح موضوع دعم الاقتصاد اليمني وحشد التمويل والدعم اللازم"في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة".

بدوره، جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، مشيرا إلى أن "الهدنة التي تم الإعلان عنها خطوة ايجابية ويجب ان تكون مدخلا لوقف إطلاق نار شامل وكامل في الأراضي اليمنية"

ودعا لندركينج إلى دعم الاقتصاد اليمني والحكومة ومساعدتها في جهودها الرامية للحوكمة ومكافحة الفساد.