موسكو: سنقلص بشكل جذري عملياتنا العسكرية قرب كييف

موسكو- (بي بي سي):

قال مسؤول عسكري روسي إن بلاده ستقلص "بشكل جذري" عملياتها العسكرية في شمال أوكرانيا، بما فيها كييف، وذلك عقب المحادثات التي جرت في وقت سابق من اليوم بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب وزير الدفاع الروسي، الكسندر فومين، قوله "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية ... تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد قال إن قوات بلاده قد أتمَت بشكل عام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير الماضي.

ويتناقض هذا الرأي مع وجهات نظر العديد من المحللين الغربيين، الذين يقولون إن روسيا قد قلَصت من حجم طموحاتها بعد الانتكاسات التي مُنيت بها في ساحة المعركة.

وقال شويغو إن القدرات العسكرية الأوكرانية قد تعرضت لخسائر، كما انتقد تزويد حلفاء أوكرانيا الغربيين بالأسلحة.