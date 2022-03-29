السعودية: إلقاء القبض على رجل بعد أن اتهمته ابنته بالتحرش بها

الرياض- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من السعودية بأن شرطة المملكة ألقت القبض على رجل بعد أن اتَهمته ابنته في مقطع مصوَر نشرته على الإنترنت بأنه تحرش بها بالمشاركة مع عمها.

وتعيش المرأة الآن في ألمانيا، وقد انتشرت اتهاماتها لوالدها على نطاق واسع بعد أن نشرت على الإنترنت مقطعا مصوَرا ظهر فيه رجل يعتدي عليها، وعرَفته على أنه والدها.

وبينما نشرت السلطات السعودية خبرا يفيد بأنها ألقت القبض على رجل تحرش بقريبة له، قالت الفتاة إن من ألقي القبض عليه هو والدها.

ونشرت السلطات صورة لرجل وهو مقيَد اليدين بعد القبض عليه.

ويقول محللون إن سرعة اعتقال السلطات للمتَهم تُظهر الدور الهام الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلعبه في حثَ الحكومة على التحرَك لوقف مثل هذا النوع من الاعتداءات الجنسية .