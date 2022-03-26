التحالف يطالب المدنيين بالابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين

الرياض - (أ ش أ):

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، المدنيين بالابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء.

وشدد التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت، على أن مليشيات الحوثي تتخذ حي حدة في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية.

وكان التحالف قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن تدمير مسيرات مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة والصليف.

وبين التحالف، في بيان، أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية، مطالبا مليشيات الحوثي بإخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء.

وشدد على أن استخدام الحوثين للمناطق المحمية عسكريا يسقط عنها الحماية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.