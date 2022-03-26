انبعاث أعمدة محملة بالبخار من ثاني أنشط بركان في الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أطلق ثاني أنشط بركان في الفلبين اليوم السبت أعمدة محملة بالبخار والغاز، مما دفع السلطات إلى دعوة السكان في المناطق عالية الخطورة لمغادرة منازلهم.

وقال المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل في نشرة إن البركان "تال" في إقليم باتنجاس على بعد 66 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا أحدث "ثورانا صهاريا تدفقيا قصير الأمد" الساعة 0722 من صباح السبت (2300 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) .

وأضاف المعهد أن هذا أعقبه "نشاط صهاري تدفقي متواصل تقريبا أدى إلى انبعاث أعمدة البخار (لارتفاع بلغ 5ر1 كيلومتر) مصحوبا بزلزال بركاني وإشارات دون صوتية".

وكان آخر ثوران كبير لبركان "تال" قد وقع في كانون الثاني/يناير 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من 376 ألف شخص. وذكرت حكومة الإقليم حينئذ أن 39 شخصا لاقوا حتفهم.

وثار البركان 33 مرة منذ عام 1572.