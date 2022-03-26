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زيلينسكي: روسيا تهدر مليارات على الأكاذيب والدعاية

03:13 ص السبت 26 مارس 2022
زيلينسكي: روسيا تهدر مليارات على الأكاذيب والدعاية

فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القيادة الروسية أنفقت مليارات الدولارات على الدعاية.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو مساء الجمعة "تعرفون جميعا بالضبط نظام الدعاية الهائل الذي بنته روسيا".

وتابع "تقريبا لم ينفق أحد في العالم مثل هذه المبالغ الهائلة على أكاذيب".

وقال زيلينسكي إن موسكو لم تأخذ في الاعتيار أن هذه الجهود لا تضمن نتيجة.

وأضاف "عندما يمهد المال طريق الأكاذيب ، فإن النتيجة غير مضمونة.. طريق الحقيقة صعب ولكن الحقيقة تمهد طريقها الخاص".

ونفت روسيا بشكل قاطع التقارير التي أفادت بأنها كانت تخطط للهجوم على أوكرانيا قبل أسابيع من غزوها لجارتها.

وقدمت موسكو الحرب للشعب الروسي على أنها "عملية عسكرية خاصة".

زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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