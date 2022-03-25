روسيا وأوكرانيا: الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى بولندا ضمن جولته الأوروبية الاستثنائية

وارسو- (بي بي سي):

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن جنوداً أمريكيين يتمركزون في المنطقة ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي.

واستقبلت بولندا أكثر من مليوني شخص فارين من أوكرانيا، وهو عدد أكثر بكثير مما استقبله أي بلد آخر.

وكان بايدن قال في وقت سابق إن حلف الناتو "سيردّ" إن استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانية، من دون أن يوضح طبيعة الردّ.

ونجح الرئيس الأمريكي في إظهار وحدة صف بين العديد من القادة الغربيين في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا خلال ثلاث قمم شارك فيها في بروكسل الخميس، لكن النتائج العملية للاجتماعات المتتالية بدت محدودة، بعد شهر على انطلاق الغزو.

وخلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أكد بايدن أن "أهم ما ينبغي علينا القيام به في الغرب هو وحدة الصف". وحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان يراهن على انقسام" الحلف الأطلسي.

ورداً على سؤال أحد الصحافيين حول استمرار قصف أوكرانيا رغم العقوبات المالية على روسيا، قال بايدن: "لم أقل في الحقيقة أن العقوبات ستردع (بوتين). العقوبات لا تردع"، قائلاً إن العقوبات تهدف للتصدي للغزو الروسي إنما لـ"زيادة المعاناة" على نظام بوتين.

وجاء فين البيان المشترك الصادر عن بايدن و27 من القادة الأوروبيين أن المجتمعين "قاموا بمراجعة جهودهم المتواصلة لفرض تكلفة اقتصادية على روسيا وبيلاروس، واستعدادهم لتبني تدابير إضافية ووقف أي محاولات للالتفاف على العقوبات".

تركز النقاش العملي في بروكسل بشكل أكبر على الحؤول دون أن تتمكن موسكو من إيجاد طريقة للالتفاف على العقوبات السابقة، وعدم انجرار دول الناتو إلى الصراع كـ"طرف متحارب"، على حد قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستعمل الدول الغربية على نشر المجموعات القتالية للحلف في دول بشرق أوروبا، للحؤول دون تمدد الحرب خارج أوكرانيا، من دون التدخل في النزاع في الداخل.

من جهتها، نفت روسيا الجمعة أن تكون قد انتهكت القانون الدولي بعدما اتهمتها أوكرانيا باستخدام قنابل فوسفورية في إطار تدخلها العسكري في الدولة المجاورة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد سؤال من أحد الصحافيين حول الاتهامات الأوكرانية باستخدام موسكو قنابل فوسفورية في أوكرانيا "لم تنتهك روسيا أي اتفاق دولي".

والقنابل الفوسفورية هي أسلحة حارقة يحظر استخدامها ضد المدنيين لكنها ليست محظرة ضد الأهداف العسكرية، بحسب اتفاق وقّع عام 1980 في جنيف.

زيلينسكي يخاطب المجلس الأوروبي

وفي أوكرانيا يشهد الوضع المزيد من التدهور في مدينة ماريوبول المدمرة جراء القصف الروسي، إذ يتهم الأوكرانيون الروس بترحيل "جماعي" لآلاف من سكان المدينة إلى روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ألقى خطاباً الليلة الماضية أمام قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، وتحدث عن الدمار والأضرار التي ألحقتها روسيا ببلده.

وأسفر الهجوم الروسي المستمر منذ شهر عن مقتل آلاف الأوكرانيين بينهم 121 طفلاً وتشريد 6,5 ملايين وتدمير أكثر من 4300 منزل، وفق آخر حصيلة أوردها زيلينسكي.

وشكر زيلينسكي الدول الأوروبية لتوحدها في دعمها لأوكرانيا، لكنه أشار إلى أن القادة الأوروبيين "تصرفوا بعد فوات الأوان" لوقف روسيا.

وأضاف: "أنتم فرضتم عقوبات، ونحن ممتنون لكم. هذه خطوات قوية. لكن الأوان كان متأخراً قليلاً. لقد كانت هناك فرصة"، مضيفاً أنها لو كانت عقوبات وقائية فربما لم تشن روسيا تلك الحرب.

كما أشار إلى إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم-2"، حيث قال إنه لو حُظر من قبل فإن "روسيا ما كانت لتخلق أزمة غاز".

وحث زيلينسكي على الموافقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً "الآن أطلب منكم - لا تتأخروا".

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة على روسيا عقب غزو أوكرانيا.

كما حذرت هذه الدول موسكو من أن التكاليف التي تكبدتها ستزداد طالما امتد أمد الحرب.

ولكن حلف الناتو استبعد مرارا فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، وقال إنه لن يرسل قوات إليها خوفا من تصعيد روسيا الصراع وتوسيع نطاقه.

وأكد الحلف على حق كييف في الدفاع عن النفس، ووعد بمواصلة تزويدها بالأسلحة.

وطلبت كييف من الاتحاد الأوروبي الجمعة إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو في الغزو الذي يشنّه الجيش الروسي على أوكرانيا منذ شهر.

وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان "تقترح الوزارة على الاتحاد الأوروبي قطع الروابط البرية والبحرية تماما مع روسيا وبيلاروس" معتبرة أن هذه "التدابير الضرورية لوقف إمداد الدولة المعتدية بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبي بي سي إنه غير متفائل بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد سلام في أوكرانيا.

وأضاف جونسون: "أعتقد أنه قرر مضاعفة جهوده، ومحاولة التعامل مع المدن الكبرى في أوكرانيا على غرار غروزني"، وذلك في إشارة إلى مدينة غروزني الشيشانية التي قصفتها روسيا وحاصرتها في عامي 1999-2000.

"عقوبات غبية"

من ناحية أخرى، شجب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف العقوبات الغربية المفروضة على بلاده ووصفها بأنها "غبية".

وقال لوكالة أنباء مملوكة للدولة إن الإجراءات التي فُرضت منذ غزو أوكرانيا أدت فقط إلى تعزيز الدعم للحكومة الروسية.

وأضاف أن التاريخ أظهر أن القيود والمشقة كان لها أثر في توحيد الشعب الروسي، وليس تقسيمه.

وقوضت العقوبات الغربية قيمة العملة الروسية (الروبل)، وتسببت في فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، وأغلقت إلى حد كبير بورصة موسكو.