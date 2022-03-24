الرئيس الأوكراني:نشعر إننا نقع في المنطقة الرمادية بين الغرب وروسيا

كييف – (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يشعر أن بلاده تقع في المنطقة الرمادية بين روسيا والغرب، مضيفا أن بلاده تدافع عن كل القيم المشتركة التي تجمع بين الغرب وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي - في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام القمة الطارئة لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل - "إننا بالفعل لسنا ضمن الحلف - التحالف الأقوى في العالم - ولسنا ضمن الـ30 دولة التي تجمعها مظلة الدفاع المشترك والمادة الخامسة، لدينا شعور بأننا نقع في المنطقة الرمادية بين الغرب وروسيا. ولكننا ندافع عن كل قيمنا المشتركة."

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تدافع بشكل بطولي عن هذه القيم منذ قرابة شهر، واصفا إياه بأنه شهر "مريع حالك من تدمير دولة مسالمة".

وأوضح زيلينسكي أن بلاده ليس لديها دفاعات قوية مضادة للطائرات، لافتا إلى حجم الدمار الذي لحق بالمدن الأوكرانية وعدد القتلى جراء ما وصفه بالحرب "غير المتكافئة" التي استمرت لشهر.

وأكد أن بلاده تحتاج إلى دعم عسكري دون قيود لإنقاذ الشعب والمدن الأوكرانية، لأن روسيا تستخدم ترسانتها دون قيود لتدمير المباني السكنية والمستشفيات والجسور والمدن السكنية.

وطالب الرئيس الأوكراني الغرب مجددا بإمداد بلاده بطائرات ودبابات، لافتا إلى أنه لم يتلق أي رد واضح بخصوص الطلب.

وشدد على أن بلاده لا ترغب في شن الحرب لسنوات وسنوات، مضيفا أنه يرغب في إنقاذ شعبه.. وأكد في الوقت ذاته أنه لا يلقى باللوم على الناتو ولكن التحالف بإمكانه المساعدة في تجنب سقوط المزيد من القتلى بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الذخيرة.