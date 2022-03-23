بايدن يصل إلى بروكسل للمشاركة في 3 قمم حول أوكرانيا

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إلى بروكسل للمشاركة في 3 قمم حول أوكرانيا، حسبما ذكرت "العربية".

ومن المقرر أن يشارك بايدن، في قمة مع دول حلف الشمال الأطلسي، وقمة مع مجموعة السبع، وقمة أخرى مع الحلفاء الأوروبيين.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال الأربعاء، إن قادة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" سيبحثون خلال قمتهم غدًا خططًا عسكرية طويلة الأمد، حسبما ذكرت العربية.

وأكد سوليفان، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو على استمرار صمود أوكرانيا، وسيبحث مساعدة أوكرانيا ومدها بالمعدات العسكرية ووضع قوات الحلف على الجانب الشرقي.

وأشار إلى أن بايدن سيناقش مع المجلس الأوروبي وقادة الناتو موقف الصين من الحرب في أوكرانيا، كما سيناقش مع قادة دول السبع التنسيق المشترك للعقوبات المفروضة على روسيا.