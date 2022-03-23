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روسيا تطالب الولايات المتحدة باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

07:38 ص الأربعاء 23 مارس 2022
روسيا تطالب الولايات المتحدة باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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واشنطن -(أ ش أ):

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن السلطات الأمريكية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي.

وأوضحت السفارة الروسية بواشنطن -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- "أن الجانب الروسي دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفتت السفارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة بدورها أخرت عمدا تدمير 3% المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره، نحث الولايات المتحدة على إزالة جميع أسلحتها الكيميائية".

هذا المحتوى من

Asha
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