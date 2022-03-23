أوكرانيا: الجيش الروسي هاجم أهدافا عسكرية في شمال غرب البلاد

موسكو- (د ب أ):

هاجم الجيش الروسي أهدافا عسكرية في ريفن بشمال غرب أوكرانيا الثلاثاء، حسبما قال القائد العسكري الإقليمي فيتالي كوفال لوكالة أنباء (يونيان).

وقال إن ثلاثة صواريخ أصابت منشآت عسكرية لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف: "خلال إنذار في المساء، أطلق العدو النار ثلاث مرات على إحدى منشآت البنية التحتية العسكرية... هناك لجنة في الموقع لتقييم الأضرار".

وكان الجيش الروسي قد أبلغ عن هجمات في المنطقة قبل ذلك بيوم.

ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، قتل أكثر من 80 مقاتلا من الجانب الأوكراني في هجوم صاروخي على منطقة نوفا ليوبوميركا للتدريب العسكري في إقليم ريفن.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.