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"سقطت عموديا".. اللقطات الأولى لحادث تحطم طائرة صينية (فيديو)

08:44 م الإثنين 21 مارس 2022
"سقطت عموديا".. اللقطات الأولى لحادث تحطم طائرة صينية (فيديو)

حادث تحطم طائرة صينية

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وكالات:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر سقوط الطائرة الصينية التي كان على متنها ما يزيد عن 130 شخصا، اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الطائرة الصينية سقطت بشكل عمودي، ما أدى إلى وقوع انفجار وحريق في أعقاب سقوطها.

وتحطمت الطائرة الصينية، التي كان على متنها 133 شخصا، وهي تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة جوانشي جنوبي غرب الصين، الاثنين.

وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الطائرة من نوع "بوينغ 737"، وحملت على متنها 133 شخصا.

ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية.

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