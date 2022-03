"سقطت عموديا".. اللقطات الأولى لحادث تحطم طائرة صينية (فيديو)

وكالات:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر سقوط الطائرة الصينية التي كان على متنها ما يزيد عن 130 شخصا، اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الطائرة الصينية سقطت بشكل عمودي، ما أدى إلى وقوع انفجار وحريق في أعقاب سقوطها.

وتحطمت الطائرة الصينية، التي كان على متنها 133 شخصا، وهي تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة جوانشي جنوبي غرب الصين، الاثنين.

وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الطائرة من نوع "بوينغ 737"، وحملت على متنها 133 شخصا.

Major #planecrash in #China , Boeing 737 plane crashed into the mountains, 132 passengers were on board. we can see the falling plane in CCTV footage. pic.twitter.com/sMmbZjMSO4

ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية.

Breaking News: A China Eastern Airlines' Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an "accident" in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt