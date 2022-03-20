التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات حوثية مسيّرة استهدفت منشآت اقتصادية ومدنية جنوب السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة اطلقها الحوثيون واستهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

وقال التحالف في بيان له"أن هجوما عدائيا (حوثيا) استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب".

كما أشار إلى أن تصعيد ميليشيا الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية، بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام، وبمثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وأفاد التحالف أيضاً بتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، لافتاً إلى أن الميليشيا حاولت استهداف محطة الغاز بالمنطقة.

وقال إنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن الهجمات العدائية تسببت بأضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية ولا خسائر بالأرواح.

ويأتي التصعيد الحوثي بعدما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية في الرياض هذا الشهر، موضحاً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.