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لافروف: بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا

06:32 م الأربعاء 02 مارس 2022
لافروف: بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافورف، أهداف روسيا من الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن هدف موسكو هو نزع سلاح أوكرانيا، وأن على الأوكرانيين أن يقرروا مصير زعمائهم.

وقال لافروف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا. وذلك بعد أوامر من الرئيس الروسي بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب.

وأكد أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس بوتين، مضيفًا أن روسيا قادرة على مواجهة أي ضغط اقتصادي أو سياسي.

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