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الهند تقرر إرسال مساعدات إنسانية وإمدادات إلى أوكرانيا

12:28 م الأربعاء 02 مارس 2022
الهند تقرر إرسال مساعدات إنسانية وإمدادات إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

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نيودلهي- (أ ش أ):

وافق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على إرسال مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا وذلك بعد أن قدمت الأخيرة طلبا خاصا إلى الهند للحصول على مساعدات إنسانية عقب الحرب التي شنتها روسيا ضدها الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية التي تحمل مواد الإغاثة من نيودلهي إلى دول الجوار (رومانيا وبولندا)، اليوم، لتنقل ما يزيد على 100 خيمة و 2500 بطانية.

وقال سفير الهند لدى الأمم المتحدة، تي إس تيرومورتي، إن بلاده قررت تقديم إمدادات إغاثة عاجلة، بما في ذلك الأدوية إلى الدولة المنكوبة بالحرب، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والتي يجب أن تأتي على رأس الأولويات.

وأضاف: "نرى أنه يجب احترام المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية بشكل كامل" .. معربا عن قلق بلاده بشأن التطورات الجارية في أوكرانيا حيث يزداد الوضع حدة مع استمرار العمليات العسكرية الروسية.

وتشهد أوكرانيا أزمة إنسانية كبرى بعد أن شنت القوات الروسية هجوما شاملا عليها في 24 فبراير الماضي، وقال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، إن 300 مدني، من بينهم 14 طفلا على الأقل قد قتلوا حتى يوم أمس الثلاثاء.

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Asha
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