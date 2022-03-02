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روسيا تحظر صرف العائد على سندات قيمتها 29 مليار دولار للمستثمرين الأجانب

12:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
روسيا تحظر صرف العائد على سندات قيمتها 29 مليار دولار للمستثمرين الأجانب

البنك المركزي الروسي

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موسكو - (د ب أ)

قرر البنك المركزي الروسي حظر صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم "أو.إف.زد" فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.

وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع و تضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكتاهم من السندات الروسية إلى حوالي 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية شباط/فبراير الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موعد صرف الكوبون الجديد المستحق على سندات أو.إف.زد التي تستحق السداد في 2024 غدا الأربعاء.

ولم يحدد البنك المركزي الروسي مدة حظر صرف العائد على السندات.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد ذكرت أمس أن هذا الحظر سيستمر لمدة ستة أشهر إلا إذا رأت الجهات التنظيمية رفعه قبل ذلك.

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