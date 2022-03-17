"الأشهر في السعودية وتوفيت بحادثة سيارة".. من هي ساز القحطاني؟ (صور)

وكالات:

أثار خبر وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الأشهر في السعودية، ساز القحطاني، صدمة لدى متباعيها، الذين بدأوا في نشر صورها عبر صفحاتهم الخاصة، للتعبير عن حزنهم.

تعرضت القحطاني، التي لم تتخطى 22 عاما، لحادث سير على طريق في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن القطحاني كانت برفقة مواطن سعودي يدعى شاهر الشيباني، لافتة إلى أن الحادث أدى لوفاة البلوجر السعودية على الفور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر صورة كانت قد شاركتها القحطاني مع متابعيها عبر حسابها الخاص.

وتعد ساز إحدى أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، إذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للأماكن العامة، ومختلف المناسبات، وقاعدتها الجماهيرية كبيرة جدا.

من هي ساز؟

ساز القحطاني هي فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعد من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخاصة سناب شات.

ويتابع ساز القحطاني الآلاف من السعوديين على المنصات المختلفة حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الاماكن.

وعملت ساز القحطاني أيضًا كعارضة أزياء من خلال حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة العربية السعودية.

تشير التقارير الواردة عن سبب وفاة ساز القحطاني، إلى تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، ومن ثم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وبعد دخول ساز القحطاني المستشفى بساعات تحدثت وسائل الأنباء المحلية في السعودية عن وفاتها، كما انتشرت صور من الحادث المروع.