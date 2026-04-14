إعلان

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

كتب : أسماء البتاكوشي

10:29 م 14/04/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي بالمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية حسبما قالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

