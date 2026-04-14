وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي بالمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية حسبما قالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء.