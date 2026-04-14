كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن بيانات رسمية توثق حجم الخسائر البشرية في صفوف قواتها، بالتزامن مع بدء تنفيذ إجراءات الحظر الملاحي الرامية لتقويض القدرات اللوجستية لطهران ضمن تداعيات حرب إيران.

إحصائيات جرحى وقتلى واشنطن في حرب إيران وأمريكا

وأعلن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن حصيلة الإصابات بين العسكريين الأمريكيين ارتفعت لتصل إلى 399 جنديا منذ اندلاع النزاع.

وأوضح هوكينز أن التقارير الطبية تشير إلى وجود 3 حالات حرجة حاليا بين أفراد الخدمة، مبينا أن 354 من إجمالي الجرحى قد استعادوا جاهزيتهم وعادوا لممارسة مهامهم الميدانية، بينما سجلت السجلات الرسمية مقتل 13 جنديا أمريكيا في المعارك التي شهدتها حرب إيران وأمريكا.

وتأتي هذه الأرقام المحدثة بعد بيان سابق للقيادة المركزية قبل أسبوعين، رصد إصابة 348 عسكريا، من بينهم 6 في حالة صعبة.

ورغم غياب التفاصيل الدقيقة حول طبيعة التغير في الوضع الصحي للمصابين السابقين، إلا أن استمرار المواجهة يضع القوات الأمريكية تحت ضغوط ميدانية متزايدة في إطار حرب إيران.

نتائج الحصار البحري وتحديات الملاحة في حرب إيران وأمريكا

في أثناء ذلك، أكد الجيش الأمريكي نجاحه في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية تنفيذا لقرارات الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت القيادة المركزية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، أنه خلال الـ24 ساعة الأولى من تفعيل الحظر، امتثلت 6 سفن تجارية للأوامر وعادت إلى مرافئ إيرانية تقع على خليج عمان، مشددة على عدم تمكن أي ناقلة من اختراق الطوق الأمني في اليوم الأول.

ورغم إعلان النجاح الرسمي، رصدت تقارير استخباراتية عبور ناقلة النفط ريتش ستاري للممر المائي فجر الثلاثاء، وهي سفينة يُعتقد بوجود صلات وثيقة تربطها بطهران، بعد أن كانت قد غيرت مسارها مؤقتا يوم الاثنين مع بدء الحصار.

