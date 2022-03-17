أردوغان يدعو بوتين لإجراء محادثات مع زيلينسكي في تركيا

إسطنبول - (د ب أ):

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، استضافة محادثات يعقده نظيراه، الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أردوغان لبوتين إن عقد اجتماع بينه وبين زيلينسكي من شأنه أن يساعد في التوصل لـ"وقف دائم لإطلاق النار" وإلى "حل طويل الأمد"

وذكر مكتب الرئاسة التركية أن أردوغان شدد على أهمية الإبقاء على الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، إن كييف وموسكو منفتحتان لوجود تركيا بين الدول التي تعرض الضمانات الأمنية من أجل التوصل لاتفاق سلام.

والتقى تشاووش أوغلو نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، بعد يوم من إجراء الوزير التركي محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.