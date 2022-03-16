البنك الدولي يحذر: حرب أوكرانيا ستسبب نقصًا في الحبوب بالدول الفقيرة

وكالات

حذر البنك الدولي في تقرير لمراقبة التجارة، من أن الدول النامية ستواجه نقصًا في إمدادات القمح في المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية التي تعطلت بسبب الهجوم الروسي.

وكشف البنك الدولي في تقريره أن دول جامبيا ولبنان ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر انكشافًا على اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40% أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.

وأكد أن تلك الدول ستواجه متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات على المدى القصير.