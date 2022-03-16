زيلينسكي يناشد أمريكا تقديم المساعدة ويطلب من بايدن أن يكون "زعيمًا" للعالم

واشنطن - (د ب أ)

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة تقديم مزيد من المساعدة للتصدي للغزو الروسي لبلاده، وأعاد إلى الأذهان هجومي بيرل هاربور و11 سبتمبر، حيث طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون "زعيما للعالم".

وقال زيلينسكي في حديث للكونجرس الأمريكي عبر رابط فيديو اليوم إنه يوجه حديثه للرئيس بايدن، الذي من المقرر أن يدلي بتصريحات في وقت لاحق بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس الأوكراني بالانجليزية في نهاية خطابه: "اتمنى أن تكون زعيما للعالم. ويعني كونك زعيما للعالم أن تكون زعيم السلام".

وجاء الخطاب غير المعتاد لزيلينسكي من منطقة الحرب في وقت يتواصل فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تواجه الحكومة والشعب هناك خطرا وجوديا.

ودفعت المحنة التي تواجهها أوكرانيا معظم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إلى التعهد بتقديم المساعدة، واتخاذ إجراءات ضد روسيا.