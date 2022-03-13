إعلان

إعلام روسي يتهم رئيس أوكرانيا بتزييف فيديو ظهرت فيه طبيبة قتلت قبل أيام

11:07 م الأحد 13 مارس 2022
إعلام روسي يتهم رئيس أوكرانيا بتزييف فيديو ظهرت فيه طبيبة قتلت قبل أيام

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش ا):

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" زعم فيه أنه زار جرحى قواته في مستشفى، فيما الطبيبة الظاهرة في الفيديو لقيت مصرعها في المعارك إلى جانب قوات كييف قبل أسبوعين.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية فان الطبيبة إينا ديروسوفا توفيت في 26 فبراير وأكد أقاربها وفاتها، ومنحها زيلينسكي نفسه لقب بطلة أوكرانيا تظهر في الفيديو بعد وفاتها.

وقالت الشبكة أن مقطع الفيديو المنشور لزيارة رئيس أوكرانيا للجنود المصابين اليوم هو فيديو وصفته بالمزيف وتم تسجيله في فبراير، قبل مصرع الطبيبة ديروسوفا، فيما علقت العديد من وسائل الإعلام على هذا الفيديو، مؤكدة أن زيلينسكي غادر أوكرانيا منذ فترة طويلة، وجميع مقاطع الفيديو والتسجيلات التي يزعم أنها من كييف تم تسجيلها في وقت سابق.

وقالت وسائل الإعلام الروسية أن المسئولين عن العملية الدعائية لدى الرئاسة الأوكرانية انتقلوا إلى "الخطة ب" وهي نشر مقاطع الفيديو الجاهزة والتي تم تسجيلها مسبقا، ولكنهم لم يأخذوا في الحسبان وفاة أحد الظاهرين في الفيديو.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير زيلينسكي روسيا اوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا