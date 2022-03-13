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سوليفان: سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي في أوكرانيا

07:04 م الأحد 13 مارس 2022
سوليفان: سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي في أوكرانيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

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وكالات

أكد مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان، الأحد أن واشنطن سترد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي، حسبما ذكرت "العربية".

وأفادت بيانات أوكرانية بمقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في منطقة اربين الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومتر شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت شرطة منطقة كييف، اليوم الأحد، إن الرجلين تعرضا لإطلاق نار في اربين.

ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني انطون هيراشتشينكو هذه المعلومات على قناة تليجرام الإخبارية.

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