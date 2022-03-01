الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا تدخل يومها الثاني

نيويورك - (د ب أ)

دخلت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن أوكرانيا يومها الثاني.

ومن المتوقع أن يستمر الإجتماع حتى يوم غد الأربعاء بسبب العدد الكبير من المتحدثين- أكثر من 100 متحدث- من الدول الأعضاء.

وتنتهي الاجتماعات بجلسة التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدعو القرار موسكو لسحب قواتها، وفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

ويأمل الدبلوماسيون الغربيون للحصول على تأييد أكثر من 100 دولة، ما يجعل العزل الدولية لروسيا واقعًا ملموسًا. ويوجد 193 دولة في عضوية الجمعية العامة.

ومن المقرر أن تكون وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من بين المتحدثين اليوم الثلاثاء.