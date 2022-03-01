أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا تدخل يومها الثاني

08:02 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا تدخل يومها الثاني

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (د ب أ)

دخلت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن أوكرانيا يومها الثاني.

ومن المتوقع أن يستمر الإجتماع حتى يوم غد الأربعاء بسبب العدد الكبير من المتحدثين- أكثر من 100 متحدث- من الدول الأعضاء.

وتنتهي الاجتماعات بجلسة التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدعو القرار موسكو لسحب قواتها، وفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

ويأمل الدبلوماسيون الغربيون للحصول على تأييد أكثر من 100 دولة، ما يجعل العزل الدولية لروسيا واقعًا ملموسًا. ويوجد 193 دولة في عضوية الجمعية العامة.

ومن المقرر أن تكون وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من بين المتحدثين اليوم الثلاثاء.

الأمم المتحدة أوكرانيا روسيا نيويورك الغزو الروسي موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| زيادة تصل لـ 2 جنيه في أسعار السجائر الأجنبية.. والتطبيق يبدأ غداً

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا