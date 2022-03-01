بريطانيا: تقدم طفيف لروسيا حول كييف خلال الساعات الـ 24 الماضية
لندن- (د ب أ):
أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا أن القوات الروسية حول كييف حققت تقدما طفيفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ربما نتيجة لاستمرار وجود صعوبات لوجيستية.
وأظهر التقييم أن القوات الروسية زادت من استخدام المدفعية شمال كييف وخاركيف وتشيرنيهيف.
aولفت إلى أن روسيا "فشلت في السيطرة على المجال الجوي فوق أوكرانيا، ما يجبرها على شن العمليات ليلا في محاولة لتقليل خسائرها".
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