الدفاع المدني بأبوظبي يسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان

وكالات

‏سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني صباح الأربعاء، على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الفرق المختصة نجحت في إخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

‏أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.