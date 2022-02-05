ما هى تقنية Fonçage لإنقاذ الطفل ريان؟ (فيديو)

07:21 م السبت 05 فبراير 2022
ما هى تقنية Fonçage لإنقاذ الطفل ريان؟ (فيديو)

تصور كارتوني لطريقة الحفر

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وكالات

استخدمت السلطات المغربية، في محاولتها لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ 5 أيام تقنية "Fonçage" لإخراج الطفل.

تعتمد التقنية التي تعرف باسم "Fonçage" على حفر بئر موازي للذي تواجد به الطفل ريان، ثم الحفر اليدوي أفقيًا لتسهيل سحب الطفل.

وكان الطفل ريان، سقط في بئر جاف، غير مغطى وغير مسيج، في ملكية عائلته بضواحي مدينة شفشاون المغربية، عصر الثلاثاء الماضي. وشكلت لجنة لتتبع وإنقاذ الطفل التي وضعت سيناريوهات عديدة لإنقاذ الطفل، وإيصال الأوكسجين والماء إليه.

اعتمدت السلطات خطة القيام بحفرة موازية بعمق 32 مترا، وإحداث فجوة نحو البئر لإخراج الطفل، الذي لا يزال حيًا، وفقًا للكوادر الطبية التي وصلت اليوم للمنطقة استعدادًا لإخراج الطفل، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الطفل ريان السلطات المغربية تقنية Fonçage المغرب

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