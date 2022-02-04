احتجاجات مناهضة لقيود كورونا في كندا.. والشرطة تنتشر في الشوارع

09:33 م الجمعة 04 فبراير 2022
احتجاجات مناهضة لقيود كورونا في كندا.. والشرطة تنتشر في الشوارع

الشرطة الكندية - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

اوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الكندية في العاصمة أوتاوا اليوم الجمعة، نشر 150 ضابط شرطة إضافيًا في مناطق المدينة الأكثر تضررًا من الاحتجاج على القيود المتعلقة بفيروس كورونا والمستمرة منذ أيام.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الشرطة الكندية لم تفصح عن موعد الانتهاء من الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها تتوقع ازدياد وتيرة الاحتجاجات خلال أيام.

وقالت الشبكة الأمريكية إن بعض المسئولين الكنديين طالبوا بإنهاء هذه الاحتجاجات التي وصف بعضهم من يقودوها بأنهم "متطرفون وجماعات أناركية".

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الكندية فيروس كورونا كندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا