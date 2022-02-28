شكري يبحث مع وزير خارجية جواتيمالا سبل تدعيم العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الجواتيمالي الجديد ماريو بوكارو.

وهنأ الوزير شكري، خلال الاتصال مع نظيره الجواتيمالي، على توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق في مهامه.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن الوزيرين ناقشا سُبل تدعيم العلاقات الثنائية ودفعها قدمًا.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.