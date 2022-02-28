روسيا تنفي قصف مناطق المدنيين في أوكرانيا

نيويورك - (د ب أ)

رفضت روسيا الفكرة التي مؤداها أن تقدم قواتها في أوكرانيا قد يمثل تهديدا للمدنيين، مع قرب انتهاء اليوم الخامس من الغزو الروسي لجارتها.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين: "نسمع دائما أكاذيب بشأن القصف العشوائي للمدن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال الأوكرانية".

وأوضح نيبينزيا أن القوات الروسية لا تقصف المناطق والأحياء المدنية.

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال قد أتهم امس الأحد روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها تقصف أهدافا مدنية

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقدمت بدعوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.

وذكرت ممثلة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف يفينيا فيليبينكو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأثنين أن روسيا تعمدت مهاجمة أهداف مدنية مثل رياض أطفال ومرافق طبية. وتحدثت يفينيا فيليبينكو عن "أفعال يحتمل أن تصل إلى مستوى جرائم الحرب".

وأضافت أن 352 مدنيًا قتلوا حتى الآن، بينهم 16 طفلاً، مضيفة أن 1700 مدني أصيبوا.