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الكرملين: نأسف لعدم بدء المفاوضات مع أوكرانيا مبكرا

01:26 م الإثنين 28 فبراير 2022
الكرملين: نأسف لعدم بدء المفاوضات مع أوكرانيا مبكرا

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ):

أعرب الكرملين عن أسفه لعدم بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول إنهاء الحرب سوى اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في موسكو عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "الشيء الوحيد الذي نأسف له بشدة هو أن هذه المفاوضات لم تبدأ قبل 24 ساعة رغم أن الفرصة كانت متاحة"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي ينتظر في الدولة المجاورة "منذ فترة طويلة"، مضيفا أن المحادثات كان من الممكن أن تبدأ ليلة الأحد/الاثنين، "لكن الجانب الآخر وصل للتو".

وبحسب تقارير أوكرانية، لم يُعقد الاجتماع أمس الأحد لأن الرحلة من أوكرانيا كانت صعبة بسبب القتال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام بيلاروسية انطلاق محادثات سلام بين الوفدين الروسي والأوكراني، على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

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