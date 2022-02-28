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القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

11:32 ص الإثنين 28 فبراير 2022
القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

مواجهات فلسطينيين وقوات إسرائيلية

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رام الله - (د ب أ):

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الاعتقالات جرت في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية وجنين وبيتا .

ووفق المصادر ،"داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم وسلمت بعضهم بلاغات للمقابلة".

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