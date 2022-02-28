أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الدفاع الروسية: يوجد ممرات امنة لخروج المدنيين من كييف

11:02 ص الإثنين 28 فبراير 2022
الدفاع الروسية: يوجد ممرات امنة لخروج المدنيين من كييف

وزارة الدفاع الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أبلغت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".

ونفى كوناشينكوف مزاعم أن مجموعات من "المخربين الروس" تعمل في كييف وأن المدينة نفسها محاصرة.

وقال إن حقيقة الوضع في كييف تتمثل في أن المدينة باتت تحت سطوة "عصابات مسلحة من اللصوص والقوميين المتطرفين الذين حصلوا على أسلحة نتيجة قرار السلطات الإجرامي بتوزيعها دون حسيب ولا رقيب، على السكان.

وتابع البيان أن "قيادة أوكرانيا وسلطات المدينة، بعد إعلان حظر التجول، تحاول إقناع السكان بالبقاء في منازلهم، مما يثبت مرة أخرى أن نظام كييف يستخدم سكان المدينة كدروع بشرية للقوميين الذين نشروا وحدات مدفعية ومعدات عسكرية في مناطق سكنية بالعاصمة".

وأكد كوناشينكوف مجددا أن "القوات الروسية لا تقصف إلا الأهداف العسكرية"، وأن "السكان المدنيين غير معرضين لأي تهديد".

وزارة الدفاع الروسية خروج المدنيين من كييف أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا