المفوضية الأوروبية تدعو لاعادة توحيد قبرص

كتب : مصراوي

10:07 م 15/01/2026

أورسولا فون دير لاين

(د ب أ)

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصالح إعادة توحيد دولة قبرص خلال زيارة إلى عاصمتها المقسمة نيقوسيا اليوم الخميس.

وقالت فون دير لاين، إن الحل الشامل والعادل والدائم لقبرص ولجميع القبارصة يبقى "أولوية مطلقة" للاتحاد الأوروبي.

وأضافت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنها تأمل أن يجلب عام 2026 "زخمًا جديدًا نحو إعادة توحيد قبرص."

وتولت جمهورية قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أول يناير الجاري.

ويحمل هذا الحدث في طياته رمزية كبيرة، تحديدا لأن الجزيرة مقسمة فعليا منذ عام 1974.

ويخضع الجزء الشمالي لسيطرة جمهورية شمال قبرص التركية، التي تعترف بها تركيا فقط على المستوى الدولي، وتحتله القوات التركية.

ورغم أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، إلا أن قانون التكتل يطبق فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة المقسمة.

وكانت آخر مرة فشلت فيها المحادثات لإنهاء الانقسام في عام 2017.

وتراقب خط التقسيم – المسمى بالخط الأخضر - بين الشمال والجنوب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف).

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قبرص الاتحاد الأوروبي

