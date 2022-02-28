"ميتا" تعلن إيقاف شبكة يديرها أشخاص في روسيا وأوكرانيا

كاليفورنيا-(أ ش أ):

أعلنت منصة "ميتا" إيقاف شبكة يديرها أشخاص في روسيا وأوكرانيا تستهدف أوكرانيا لانتهاكها سياسات المنصة.

وذكرت ميتا "الشركة الأم لفيسبوك" - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أن الشبكة تدير مواقع تتظاهر بأنها كيانات إخبارية مستقلة وأنشأت شخصيات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وTelegram وأيضًا Odnoklassniki الروسية و VK.

وفقا لميتا، شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في استهداف الأشخاص في أوكرانيا، بما في ذلك الشخصيات العسكرية والعامة الأوكرانية، وتواصل ميتا تطبيق إجراءات الخصوصية والأمان لمساعدة الأشخاص في أوكرانيا وروسيا على حماية حساباتهم من الاستهداف.

وتتكون الشبكة من 40 حسابًا وصفحة ومجموعات على Facebook وInstagram تم تشغيلها من روسيا وأوكرانيا واستهدفت العديد من الأشخاص في أوكرانيا عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقع الويب الخاصة بهم.