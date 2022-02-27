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عمدة كييف: المدينة باتت محاصرة بالكامل

10:03 م الأحد 27 فبراير 2022
عمدة كييف: المدينة باتت محاصرة بالكامل

كييف- أوكرانيا

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كييف - (بي بي سي)

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن المدينة أصبحت محاصرة تمامًا من قبل القوات الروسية، ولم يعد هناك سبيل مفتوح للهروب.

وفي تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، نفى فيتالي كليتشكو وجود خطط لإجلاء المدنيين إذا استولت القوات الروسية على العاصمة.

وقال "لا يمكننا فعل ذلك، لأن كل الطرق مسدودة ، الآن نحن محاصرون."

وبدأت الغارات الجوية تدوي في المدينة فيما يواجه السكان ليلة أخرى تحت تهديد الضربات الجوية الروسية.

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