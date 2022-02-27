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ساري: موقف العرب من حرب أوكرانيا يتسم بالإنسانية

05:13 ص الأحد 27 فبراير 2022
ساري: موقف العرب من حرب أوكرانيا يتسم بالإنسانية

اوكرانيا

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قال محمد ساري، الإعلامي الكويتي، إن العالم يتابع بشكل لحظي الأزمة الأوكرانية، والتي شهدت انقساما دوليا بين مؤيدين لكلا المعسكرين، ونسمع العديد من الاخبار المتضابة وأحيانا المتناقضة؛ بحسب المصدر القادمة منه.

وأضاف محمد ساري، أن الأهم الموقف العربي، والذي اتسمت قنواته الإخبارية بمهنية عالية في نقل الأحداث، وابتعدت تماما عن أي تأييد أو معارضة لكلا الجانبية ما أتاح للمشاهد العربي تغطية خبرية مميزة ومهنية.

وأوضح الإعلامي الكويتي، أن العرب يتعاملون مع الحرب الدائرة في أقصى الشمال بشكل إنساني للغاية، يتعاطفون بشكل كبير مع هؤلاء الذين خرجوا من بيوتهم بحثا عن ملجأ آمن من القصف، وهو موقف مهم ويدل على المستوى الثقافي والمتحضر للعرب.

وقال ساري، إن الجميع يتمنى السلام وانتهاء الحرب، وعودة اللاجئين لمنازلهم.

يذكر أن الإعلامي محمد ساري يسارك في عمل درامي عن جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويطرح السؤال المكرر هل كورونا فيروس مصنوع داخل المعامل ام لا؟

العمل اختير له اسم ملائكة الشر ومنتظر عرضه رمضان المقبل.

أوكرانيا روسيا أزمة أوكرانيا

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