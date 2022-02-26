آلاف الأشخاص يتظاهرون في فيينا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

فيينا - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة النمساوية فيينا اليوم السبت، ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعت مواطنة أوكرانية من بين المحتجين، المواطنين الروس إلى إظهار مقاومة نشطة للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المتظاهرة باللغة الروسية "افعلوا شيئا لوجه الله". في حين طالبت متظاهرة أخرى المواطنين الروسي المقيمين خارج روسيا بالتواصل مع أقاربهم داخل البلاد وحثهم على التظاهر ضد بوتين.

وامتدت التظاهرات إلى مدن نمساوية أخرى. وقالت الشرطة في مدينتي لينز وجراتس إن عدة مئات من المحتجين طالبوا بإنهاء الصراع الروسي-الأوكراني.