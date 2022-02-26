زيلينسكي يعرب عن اعتقاده فى دخول عشرات الآلاف من الجنود الروس لأوكرانيا
كييف - (د ب أ)
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده فى أن عشرات الآلاف من الجنود الروس دخلوا إلى أوكرانيا.
وكتب الرئيس عبر موقع تويتر اليوم السبت: "يوجد على أرضنا أكثر من 100 ألف من الغزاة. إنهم يطلقون النار بغدر على المباني السكنية".
وناشد مجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم السياسي العاجل لأوكرانيا قائلا: "أوقفوا المعتدي معا!".
واتصل زيلينسكي هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد ظهر اليوم .
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