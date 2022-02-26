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زيلينسكي يعرب عن اعتقاده فى دخول عشرات الآلاف من الجنود الروس لأوكرانيا

06:09 م السبت 26 فبراير 2022
زيلينسكي يعرب عن اعتقاده فى دخول عشرات الآلاف من الجنود الروس لأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده فى أن عشرات الآلاف من الجنود الروس دخلوا إلى أوكرانيا.

وكتب الرئيس عبر موقع تويتر اليوم السبت: "يوجد على أرضنا أكثر من 100 ألف من الغزاة. إنهم يطلقون النار بغدر على المباني السكنية".

وناشد مجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم السياسي العاجل لأوكرانيا قائلا: "أوقفوا المعتدي معا!".

واتصل زيلينسكي هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد ظهر اليوم .

فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس أوكرانيا الجيش الروسي

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