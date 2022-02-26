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الدفاع الروسية تصدر أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا

05:58 م السبت 26 فبراير 2022
الدفاع الروسية تصدر أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات على أوكرانيا، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وذكرت الوزارة في بيان أورده موقع قناة (أر تي) الروسية الناطقة بالعربية : "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوهانسك بدعم من نيران القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".

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