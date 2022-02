"كانت ليلة صعبة".. ماذا حدث في العاصمة الأوكرانية؟ ( فيديو وصور)

(مصراوي):

"هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار".. بهذه الكلمات حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأمس الجمعة، شعبه من القوات الروسية، موضحًا أنها ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على العاصمة كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم".

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.

وقالت القوات الأوكرانية، السبت، إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك، السبت، إن قوات روسية هاجمت قاعدة عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، لكن قواته تمكنت من صد الهجوم.

وفي تصريحات لعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم السبت، قال إن العاصمة الأوكرانية لا تزال في أيدي الحكومة الأوكرانية.

وأضاف كليتشكو في فيديو نُشر اليوم السبت عبر البوابة الإخبارية لتطبيق "تليجرام": "كانت الليلة صعبة، لكن لا توجد قوات روسية في المدينة... لكن العدو يحاول اختراق المدينة"، مضيفا أنه حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا، أصيب 35 شخصا، من بينهم طفلان.

ودعا كليتشكو المواطنين إلى الاحتماء في أماكن آمنة، وقال: "ابقوا في ملاجئ الاحتماء من القنابل لأن العدو يهاجم من الجو"، مضيفا أن البنية التحتية ومترو الأنفاق يعملان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ودعا العمدة إلى إزالة علامات مشتبه بها موضوعة لاستهداف منازل، وقال: "أقمنا نقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد الحركة في المدينة وزيادة صعوبتها.. سيكون الأمر صعبا، لكننا مضطرون إلى المثابرة لأن الجيش معنا والدفاع عن الأرض معنا، والعدالة معنا".

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" نقلت في وقت سابق اليوم عن مستشار الرئاسة ميخايلو بودولاك قوله إن الروس يحاولون في المقابل إدخال أكبر عدد ممكن من التقنيات العسكرية والقوات المسلحة إلى المدينة، مضيفا أن مخربين روس ينشطون بها، وأشار إلى أن قوات الأمن الأوكرانية نجحت في التصدي لهم.

