(د ب أ)

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في مدينة فاس المغربية فتحَ بحث قضائي في حادث انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة.

وأسفر الحادث، الذي وقع ليل الثلاثاء، عن حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و16 مصابًا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة مؤقتة.

وأوضح البلاغ أن البناية الأولى كانت فارغة من السكان لحظة الانهيار، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، الأمر الذي فاقم عدد الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

وأضاف أن المصالح المختصة باشرت تدخلاتها فور وقوع الحادث، في وقت عهدت فيه النيابة العامة إلى الشرطة القضائية بفتح بحث شامل للوقوف على الأسباب الحقيقية للانهيار، وتحديد ظروفه وملابساته، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأكد البلاغ أن التحقيق يُجرى تحت إشراف النيابة العامة، التي تتابع المستجدات المرتبطة بالحادث الذي خلّف حالة استنفار واسعة بمحيط البنايتين المنهارتين.

وكانت وكالة المغرب للأنباء نقلت عن السلطات المحلية بمدينة فاس قولها إن البنايتين تقطن بهما ثماني أسر، مشيرة إلى أنه جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.