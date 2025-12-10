اختيار الفريق أسامة ربيع ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري

أعلن موقع "Lioyd's List " عن اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً.

ويأتي اختيار رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس والسبعون ضمن القائمة في قطاع النقل البحري العالمي تقديراً لجهوده في إطلاق حملة ترويجية مُكثفة لجذب الخطوط الملاحية للعودة للمرور عبر البحر الأحمر مرة أخرى، والسعي لاستعادة الثقة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

ضمت قائمة لويدز ليست هذا العام ١٠٠ شخصية من جنسيات مختلفة من الفاعلين و القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات البحرية الدولية التي تساهم في دعم مسيرة النقل البحري.

ووفقا للتقرير المنشور على منصة لويدز ليست فإن جهود هيئة قناة السويس تعكس رغبة الدولة المصرية من أجل العودة السريعة لحركة السفن بعد أكثر من عامين من الغياب بسبب أزمة البحر الأحمر التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس.

ولفت تقرير المنصة إلى سعي هيئة قناة السويس الحثيث لتسريع وتيرة عودة سفن الحاويات، عبر تقديم حوافز لملاك السفن، حيث أصدرت الهيئة حوافز بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات "الحمولة الصافية لقناة السويس" البالغة ١٣٠,٠٠٠ أو أكثر - وهو ما يعادل تقريبًا سفن الحاويات التي تزيد سعتها عن ١٠,٠٠٠ حاوية مكافئة - وذلك حتى ٣١ ديسمبر.

كما تطرق التقرير إلى قيام هيئة قناة السويس بدعوة شركات التأمين البحري إلى خفض رسوم التأمين لرحلات البحر الأحمر، آملة في تخفيف العبء المالي على ملاك السفن ضمن الجهود المبذولة .

واختتم تقرير موقع "Lioyd's List" بالتأكيد على الثقة في استمرار الفريق ربيع والعاملين معه في بذل أقصى الجهد لضمان سرعة عودة حركة النقل البحري عبر قناة السويس للمعدلات الطبيعية.